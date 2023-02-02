Разрушены 7 частных домов, произошло 2 пожара — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
По информации ГСЧС, за минувшие сутки в регионе горели дома в Волчанске и Казачьей Лопани, враг разрушил жилые строения в Купянске и ближайших селах. Есть раненые.
«Около 10:30 произошел очередной обстрел г. Волчанска со стороны оккупационных войск. Произошел пожар в двухэтажном здании на площади 70 кв. м. Спасатели 47-й ГПСЧ приступили к тушению огня и в 11:28 локализовали его. Однако из-за повторных обстрелов вынуждены были вернуться к месту дислокации. В 15:08 работы по пожаротушению были продолжены. Ликвидация пожара произошла в 15.40. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также в Волчанске повреждено обстрелом частное домовладение.
Второй пожар, случившийся из-за обстрелов, был в Казачьей Лопани Дергачевской громады ночью.
«Там горела крыша и перекрытие частного дома на площади 80 кв. м», — отметили в ГСЧС.
Пострадавших в этих случаях не было.
Кроме того, спасатели осматривали места попадания вражеских боеприпасов в Купянске и селе Замост. В обоих случаях есть пострадавшие.
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«В г. Купянске на ул. Кавказ потерпел разрушения частный жилой дом, ранен 60-летний мужчина. В селе Замост повреждены 5 частных домовладений, пострадал 66-летний мужчина», — сообщили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, за минувшие сутки в регионе горели дома в Волчанске и Казачьей Лопани, враг разрушил жилые строения в Купянске и ближайших селах. Есть раненые".