Зруйновано 7 будинків, сталися 2 пожежі – ДСНС про обстріли Харківщини
За інформацією ДСНС, минулої доби в регіоні горіли будинки у Вовчанську та Козачій Лопані, ворог зруйнував житлові будівлі в Куп’янську та найближчих селах. Є поранені.
“Близько 10:30 стався черговий обстріл м. Вовчанська з боку окупаційних військ. Сталась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ розпочали гасіння вогню та об 11:28 локалізували його. Проте через повторні обстріли вимушені були повернутися до місця дислокації. О 15:08 роботи з пожежогасіння були продовжені. Ліквідація пожежі відбулась о 15:40. Постраждалих немає”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також у Вовчанську пошкоджено обстрілом приватне домоволодіння.
Друга пожежа, що сталася через обстріл, була в Козачій Лопані Дергачівської громади вночі.
“Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 кв. м”, – зазначили у ДСНС.
Постраждалих у цих випадках не було.
Крім того, рятувальники оглядали місця влучання ворожих боєприпасів у Куп’янську та селі Заміст. В обох випадках є постраждалі.
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“У м. Куп’янську на вул. Кавказ зазнав руйнацій приватний житловий будинок, поранено 60-річного чоловіка, рятувальники 44-ї ДРПЧ допомогли медикам транспортували пораненого до карети швидкої. У селі Заміст пошкоджені 5 приватних домоволодінь, постраждав 66-річний чоловік“, – повідомили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС, минулої доби в регіоні горіли будинки у Вовчанську та Козачій Лопані, ворог зруйнував житлові будівлі в Куп’янську та найближчих селах. Є поранені".