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На Харківщині вранці поранено співробітника ДСНС та жінку – Синєгубов

Події 08:57   02.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині вранці поранено співробітника ДСНС та жінку – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 лютого під обстріл потрапили Куп’янськ та село Кругляківка, в обох випадках є постраждалі. 

“Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп’янськ. Поранена жінка 67 років. У с. Кругляківка Куп’янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС. Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА про події ранку 2 лютого.

Синєгубов також поінформував, що ворог протягом доби обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

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“Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди”, — зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 лютого під обстріл потрапили Куп’янськ та село Кругляківка, в обох випадках є постраждалі".