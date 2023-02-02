На Харківщині вранці поранено співробітника ДСНС та жінку – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 лютого під обстріл потрапили Куп’янськ та село Кругляківка, в обох випадках є постраждалі.

“Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп’янськ. Поранена жінка 67 років. У с. Кругляківка Куп’янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС. Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА про події ранку 2 лютого.

Синєгубов також поінформував, що ворог протягом доби обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

“Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди”, — зазначив начальник ХОВА.