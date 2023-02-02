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Обманули 300 людей в Telegram: на Харьковщине прошли обыски у кибермошенников

Происшествия 18:55   02.02.2023
Елена Нагорная
Обманули 300 людей в Telegram: на Харьковщине прошли обыски у кибермошенников Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Харьковской области сотрудники полиции и СБУ разоблачили мошенников, которые через сайт OLX и мессенджер Telegram выманивали деньги у людей. Через фейковую ссылку они выводили средства на свои счета. Так более 300 человек в целом потеряли более миллиона гривен.

Как сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, правоохранители установили потерпевших и провели 12 обысков у членов преступной организации.

В пресс-службе облуправления Нацполиции рассказали, что 26-летний украинец и лицо, анкетные данные которого сейчас устанавливаются, привлекли к схеме около сотни человек.

«Фигуранты создали и администрировали сообщество в мессенджере Telegram, в котором размещали инструкции и фишинговые ссылки для других членов мошеннической организации. Далее злоумышленники в мессенджерах делали рассылку фишинговых ссылок, содержащих предложение получить средства за проданный товар. После введения потерпевшим реквизитов своей банковской карты, злоумышленники получали доступ к его средствам», — пояснили правоохранители.

Во время обысков у фигурантов изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Задержаны организатор и двое участников группы. Организатору сообщили о подозрении по ч.1, ч.2 ст.255 (создание и участие в преступной организации), ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ, а исполнителям — по ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190 УКУ. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 18:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сотрудники полиции и СБУ разоблачили мошенников, которые через сайт OLX и мессенджер Telegram выманивали деньги у людей. Через фейковую ссылку они выводили средства на свои счета. Так более 300 человек в целом потеряли более миллиона гривен.".