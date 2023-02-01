Агенты РФ, коррупционеры и члены ОПГ: в СБУ подвели итоги масштабных обысков
Спикер СБУ Артем Дихтяренко в эфире национального телемарафона прокомментировал масштабные следственные действия, которые силовики провели 1 февраля в разных регионах страны.
«Сегодня был мощный удар по внутреннему врагу Украины. По лицам, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства. В частности, речь идет о нескольких категориях фигурантов. Это предатели Украины и агенты российских спецслужб. Это представители организованной преступности. А также чиновники и коррупционеры, которые подрывают экономику Украины и стабильное функционирование нашей системы», — рассказал Дихтяренко.
Он отметил, что не может называть фамилии фигурантов, при этом «по всем ним есть мощная доказательная база». Рассказ обо всех обысках, которые состоялись 1 февраля, по словам спикера, занял бы несколько часов.
Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что в рамках открытых производств в разных регионах проходят десятки обысков и вручений подозрений фигурантам дел.
В частности, в СБУ сообщили о разоблачении:
— фактов сотрудничества президента «Мотор Січі» с террористами «ДНР»;
— экс-начальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств;
— масштабных схем присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта» (СМИ сообщили, что обыск состоялся дома у олигарха Игоря Коломойского);
— отдельных строительных компаний Киева в легализации средств Медведчука и других подсанкционных лиц;
— преступной организации во главе с криминальным авторитетом «Лешим», которая под видом добробатов терроризировала киевлян;
— сотрудника Укроборонпрома, который работал на российскую военную разведку.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер СБУ Артем Дихтяренко в эфире национального телемарафона прокомментировал масштабные следственные действия, которые силовики провели 1 февраля в разных регионах страны.".