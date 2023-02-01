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Агенти РФ, корупціонери та злочинці: у СБУ підбили підсумки масштабних обшуків

Події 20:12   01.02.2023
Олена Нагорна
Агенти РФ, корупціонери та злочинці: у СБУ підбили підсумки масштабних обшуків

Спікер СБУ Артем Діхтяренко в етері національного телемарафону прокоментував масштабні слідчі дії, які силовики провели 1 лютого у різних регіонах країни.

“Сьогодні був потужний удар по внутрішньому ворогу України. По особах, які становлять загрозу національній безпеці нашої держави. Зокрема мова йде про декілька категорій фігурантів. Це зрадники України й агенти російських спецслужб. Це представники організованої злочинності. А також посадовці, чиновники та корупціонери, які підривають економіку України та стабільне функціонування нашої системи”, – розповів Діхтяренко.

Він зазначив, що не може називати прізвища фігурантів, при цьому “щодо всіх них є потужна доказова база”. Розповідь про всі обшуки, які відбулися 1 лютого, за словами спікера, зайняла б кілька годин.

Раніше глава СБУ Василь Малюк заявив, що в межах відкритих проваджень у різних регіонах проходять десятки обшуків та вручень підозр фігурантам справ.

Зокрема, у СБУ повідомили про викриття:

фактів співпраці президента “Мотор Січі” з терористами “ДНР” ;

ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів;

масштабних схем присвоєння 40 мільярдів гривень на ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта” (ЗМІ повідомили, що обшук відбувся вдома в олігарха Ігоря Коломойського);

окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб;

злочинної організації на чолі з кримінальним авторитетом “Лєшим”, яка під виглядом добробатів тероризувала киян;

співробітника Укроборонпрому, який працював на російську військову розвідку.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 20:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер СБУ Артем Діхтяренко в етері національного телемарафону прокоментував масштабні слідчі дії, які силовики провели 1 лютого у різних регіонах країни.".