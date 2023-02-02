Ошукали 300 людей у Telegram: на Харківщині відбулися обшуки у кібершахраїв
У Харківській області працівники поліції та СБУ викрили шахраїв, які через сайт OLX та месенджер Telegram виманювали гроші у людей. Через фейкове посилання вони виводили кошти на свої рахунки. Так понад 300 осіб загалом втратили понад мільйон гривень.
Як повідомляє у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, правоохоронці встановили потерпілих та провели 12 обшуків у членів злочинної організації.
У пресслужбі облуправління Нацполіції розповіли, що 26-річний українець та особа, анкетні дані якої наразі встановлюються, залучили до схеми близько сотні людей.
“Фігуранти створили та адміністрували спільноту в месенджері Telegram, в якій розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської організації. Далі зловмисники в месенджерах робили розсилку фішингових посилань, що містили пропозицію отримати кошти за проданий товар. Після введення потерпілим реквізитів своєї банківської карти, зловмисники отримували доступ до його коштів”, – пояснили правоохоронці.
Під час обшуків у фігурантів вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки та гроші.
Затримано організатора та двох учасників групи. Організатору повідомили про підозру за ч.1, ч.2 ст.255 (створення та участь у злочинній організації), ч.4 ст.28, ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ, а виконавцям – за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.190 ККУ. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області працівники поліції та СБУ викрили шахраїв, які через сайт OLX та месенджер Telegram виманювали гроші у людей. Через фейкове посилання вони виводили кошти на свої рахунки. Так понад 300 осіб загалом втратили понад мільйон гривень.".