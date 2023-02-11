Из минометов и артиллерии. РФ обстреляла на Харьковщине 8 населенных пунктов

В 353 сутки российского широкомасштабного вторжения рф не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.

РФ в течение суток нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из РСЗО.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись Волчанск, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационных ударов по Волчанску.

На Купянском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял Ольшаны, Кисловку, Котляровку и Песчаное Харьковской области.