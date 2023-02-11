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Из минометов и артиллерии. РФ обстреляла на Харьковщине 8 населенных пунктов

Общество 19:03   11.02.2023
Оксана Якушко
Из минометов и артиллерии. РФ обстреляла на Харьковщине 8 населенных пунктов

В 353 сутки российского широкомасштабного вторжения рф не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.

РФ в течение суток нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из РСЗО.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись Волчанск, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационных ударов по Волчанску.

На Купянском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял Ольшаны, Кисловку, Котляровку и Песчаное Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 19:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 353 сутки российского широкомасштабного вторжения рф не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.".