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З мінометів і артилерії. РФ обстріляла на Харківщині 8 населених пунктів

Суспільство 19:03   11.02.2023
Оксана Якушко
З мінометів і артилерії. РФ обстріляла на Харківщині 8 населених пунктів

У 353 добу російського широкомасштабного вторгнення рф не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.

РФ протягом доби завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з РСЗО.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ, Фиголівка і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Піщане Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «З мінометів і артилерії. РФ обстріляла на Харківщині 8 населених пунктів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 19:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 353 добу російського широкомасштабного вторгнення рф не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.".