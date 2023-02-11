З мінометів і артилерії. РФ обстріляла на Харківщині 8 населених пунктів
У 353 добу російського широкомасштабного вторгнення рф не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.
РФ протягом доби завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з РСЗО.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Ворог не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ, Фиголівка і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Піщане Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 19:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 353 добу російського широкомасштабного вторгнення рф не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.".