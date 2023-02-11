Live
  • Субота 11.02.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

Авіаобстріл Вовчанська: Ворог зруйнував понад 10 будинків

Суспільство 16:55   11.02.2023
Оксана Якушко
Авіаобстріл Вовчанська: Ворог зруйнував понад 10 будинків

Понад десяток житлових будинків Вовчанська зруйновано внаслідок російських обстрілів вранці 11 лютого, повідомило Суспільне Харків.

Про руйнування розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Будинки пошкоджено на чотирьох вулицях Вовчанська. Також через авіаобстріл частково зруйновано господарські будівлі, ворота та паркани біля будинків.

Читайте також: Синєгубов: Сьогодні ворог завдав авіаударів Волчанськом на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:48
Синєгубов: Сьогодні ворог завдав авіаудари по Вовчанську на Харківщині
08:54
У Харкові у майже 300 будинках немає опалення внаслідок ракетної атаки
08:35
У Харкові через обстріл виникла велика пожежа – ДСНС
08:58
Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові ліквідували – ДСНС
21:18
Мета – відбудувати повністю: на Салтівці відновлюють п’ятиповерхівку (фото)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авіаобстріл Вовчанська: Ворог зруйнував понад 10 будинків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 16:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад десяток житлових будинків Вовчанська зруйновано внаслідок російських обстрілів вранці 11 лютого, повідомило Суспільне Харків.".