Авіаобстріл Вовчанська: Ворог зруйнував понад 10 будинків
Понад десяток житлових будинків Вовчанська зруйновано внаслідок російських обстрілів вранці 11 лютого, повідомило Суспільне Харків.
Про руйнування розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
Будинки пошкоджено на чотирьох вулицях Вовчанська. Також через авіаобстріл частково зруйновано господарські будівлі, ворота та паркани біля будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 16:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад десяток житлових будинків Вовчанська зруйновано внаслідок російських обстрілів вранці 11 лютого, повідомило Суспільне Харків.".