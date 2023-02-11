Авіаобстріл Вовчанська: Ворог зруйнував понад 10 будинків

Понад десяток житлових будинків Вовчанська зруйновано внаслідок російських обстрілів вранці 11 лютого, повідомило Суспільне Харків.

Про руйнування розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Будинки пошкоджено на чотирьох вулицях Вовчанська. Також через авіаобстріл частково зруйновано господарські будівлі, ворота та паркани біля будинків.