Синєгубов: Сьогодні ворог завдав авіаудари по Вовчанську на Харківщині
Про ситуацію на Харківщині в ефірі марафону “Єдині новини” розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог продовжує обстріли наших прикордонних міст і сіл. Сьогодні зафіксовано авіаудари по Вовчанську. Там пошкоджено 4 приватні будинки. Без постраждалих. Висока імовірність нових ударів по Харкову та області зберігається», – розповів Синєгубов.
Усі постраждалі від вчорашнього удару по об’єкту інфраструктури в Харківському районі зараз у лікарні. Усього були поранені 8 чоловіків від 39 до 57 років. Двоє з них були у важкому стані, але наразі їхній стан стабільний. Усі постраждалі під постійним наглядом спеціалістів, їхньому життю загрози немає, зазначив начальник ХОВА.
Ситуація з електропостачанням на Харківщині стабілізована. Але через те, що пошкодження інфраструктури досить великі, протягом декількох днів в області будуть застосовуватися аварійні відключення. Світла у споживачів може не бути по 3-4 чи навіть 6 годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням. І нагадую, що на Харківщині працюють 363 Пункти Незламності (https://nezlamnist.gov.ua/), якими можна скористатися, щоб зігрітися та підзарядити гаджети», – нагадав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 13:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківщині в ефірі марафону “Єдині новини” розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".