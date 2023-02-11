Синегубов: Сегодня враг нанес авиаудары по Волчанску на Харьковщине

О ситуации в Харьковской области в эфире марафона «Единые новости» рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстрелы наших пограничных городов и сел. Сегодня зафиксированы авиаудары по Волчанску. Там повреждены 4 частных дома. Без пострадавших. Высокая вероятность новых ударов по Харькову и области сохраняется», – рассказал Синегубов.

Все пострадавшие от вчерашнего удара по объекту инфраструктуры в Харьковском районе сейчас находятся в больнице. Всего было ранено 8 мужчин от 39 до 57 лет. Двое из них были в тяжелом состоянии, но сейчас их состояние стабильное. Все пострадавшие под постоянным наблюдением специалистов, их жизни угрозы нет, отметил начальник ХОВА.

Ситуация с электроснабжением в Харьковской области стабилизирована. Но из-за того, что повреждения инфраструктуры достаточно велики, в течение нескольких дней в области будут применяться аварийные отключения. Света у потребителей может не быть по 3-4 или даже 6 часов в течение суток. Прошу отнестись к этому с пониманием. И напоминаю, что в Харьковской области работают 363 Пункта Незламності (https://nezlamnist.gov.ua/), которыми можно воспользоваться, чтобы согреться и подзарядить гаджеты», — напомнил Синегубов.