Синегубов: Из-за обстрела Волчанска на Харьковщине ранена 69-летняя женщина
Раненую женщину госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Вчера по Харькову и Харьковской области был нанесен массированный ракетный удар. Имеются повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры. В результате одного из ракетных ударов получили ранения 8 гражданских людей.
Ночью было восстановлено электроснабжение и 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.
За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание «Ощадбанка», аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина.
В Купянске обстрелами повреждены 7 частных домов. В селе Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.
На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники обезвредили 43 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненую женщину госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".