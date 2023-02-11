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Синегубов: Из-за обстрела Волчанска на Харьковщине ранена 69-летняя женщина

Общество 09:39   11.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Из-за обстрела Волчанска на Харьковщине ранена 69-летняя женщина

Раненую женщину госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вчера по Харькову и Харьковской области был нанесен массированный ракетный удар. Имеются повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры. В результате одного из ракетных ударов получили ранения 8 гражданских людей.

Ночью было восстановлено электроснабжение и 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание «Ощадбанка», аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина.


В Купянске обстрелами повреждены 7 частных домов. В селе Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.
На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненую женщину госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".