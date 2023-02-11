Авиаобстрел Волчанска: Враг разрушил более 10 домов
Более десятка жилых домов Волчанска разрушены в результате российских обстрелов утром 11 февраля, сообщило Суспільне Харків.
О разрушении рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Дома повреждены на четырех улицах Волчанска. Также из-за авиаобстрела частично разрушены хозяйственные постройки, ворота и заборы возле домов.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 16:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более десятка жилых домов Волчанска разрушены в результате российских обстрелов утром 11 февраля, сообщило Суспільне Харків.".