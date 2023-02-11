Авиаобстрел Волчанска: Враг разрушил более 10 домов

Более десятка жилых домов Волчанска разрушены в результате российских обстрелов утром 11 февраля, сообщило Суспільне Харків.

О разрушении рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Дома повреждены на четырех улицах Волчанска. Также из-за авиаобстрела частично разрушены хозяйственные постройки, ворота и заборы возле домов.