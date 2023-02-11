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Авиаобстрел Волчанска: Враг разрушил более 10 домов

Общество 16:55   11.02.2023
Оксана Якушко
Авиаобстрел Волчанска: Враг разрушил более 10 домов

Более десятка жилых домов Волчанска разрушены в результате российских обстрелов утром 11 февраля, сообщило Суспільне Харків.

О разрушении рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Дома повреждены на четырех улицах Волчанска. Также из-за авиаобстрела частично разрушены хозяйственные постройки, ворота и заборы возле домов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 16:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более десятка жилых домов Волчанска разрушены в результате российских обстрелов утром 11 февраля, сообщило Суспільне Харків.".