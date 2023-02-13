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В ДТП в Харькове пострадали двое человек: полиция ищет свидетелей

Происшествия 11:00   13.02.2023
Оксана Горун
В ДТП в Харькове пострадали двое человек: полиция ищет свидетелей

Полиция ищет свидетелей аварии, случившейся в Харькове 2 февраля.

«2 февраля около 14:50 на перекрестке улиц Сергея Грицевца и Александра Зубарева автомобиль «ВАЗ 11183» при выезде на кольцевую дорогу столкнулся с грузовиком «MAN 19.403» с полуприцепом «HLS 200″. В результате ДТП 84-летний водитель и пассажирка легкового автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в больницу», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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ДТП в Харькове с двумя пострадавшими 3

Полиция ищет свидетелей этого происшествия. Всех, кто видел, как случилась авария, просят обращаться по телефону: (063) 066-68-76 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22.  Дело ведет следователь Катречко Денис Олегович.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция ищет свидетелей аварии, случившейся в Харькове 2 февраля".