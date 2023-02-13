У ДТП у Харкові постраждали двоє людей: поліція шукає свідків

Поліція шукає свідків аварії, що сталася в Харкові 2 лютого.

“2 лютого близько 14:50 на перехресті вулиць Сергія Грицевця та Олександра Зубарєва автомобіль “ВАЗ 11183” при виїзді на кільцеву дорогу зіткнувся з вантажівкою “MAN 19.403” з напівпричепом “HLS 200″. Внаслідок ДТП 84-річний водій та пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліція шукає свідків цієї події. Усіх, хто бачив, як сталася аварія, просять звертатися за телефоном: (063) 066-68-76 або до кабінету №6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22. Справу веде слідчий Катречко Денис Олегович.