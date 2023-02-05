У Харкові сталася смертельна ДТП – водія викинуло на проїжджу частину
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Київському районі Харкова, повідомила поліція Харківської області.
4 лютого близько 16:30 по вулиці Матюшенко водій автомобіля «Hyundai Elantra» не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь і зіштовхнувся з металевим парканом й бетонною опорою електромережі.
Автомобіль рухався зі сторони вулиці Пушкінської у напрямку вулиці Шевченко. Від зіткнення машина перекинулася, а чоловіка викинуло з салону на проїжджу частину.
Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річний водій помер на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 20:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Київському районі Харкова, повідомила поліція Харківської області.".