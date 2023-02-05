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У Харкові сталася смертельна ДТП – водія викинуло на проїжджу частину

Суспільство 20:25   05.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові сталася смертельна ДТП – водія викинуло на проїжджу частину

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Київському районі Харкова, повідомила поліція Харківської області.

4 лютого близько 16:30 по вулиці Матюшенко водій автомобіля «Hyundai Elantra» не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь і зіштовхнувся з металевим  парканом й бетонною опорою електромережі.

Автомобіль рухався зі сторони вулиці Пушкінської у напрямку вулиці Шевченко. Від зіткнення машина перекинулася, а чоловіка викинуло з салону на проїжджу частину.

Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річний водій помер на місці.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 20:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Київському районі Харкова, повідомила поліція Харківської області.".