У Харкові сталася смертельна ДТП – водія викинуло на проїжджу частину

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Київському районі Харкова, повідомила поліція Харківської області.

4 лютого близько 16:30 по вулиці Матюшенко водій автомобіля «Hyundai Elantra» не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь і зіштовхнувся з металевим парканом й бетонною опорою електромережі.

Автомобіль рухався зі сторони вулиці Пушкінської у напрямку вулиці Шевченко. Від зіткнення машина перекинулася, а чоловіка викинуло з салону на проїжджу частину.

Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річний водій помер на місці.