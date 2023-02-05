В Харькове произошло смертельное ДТП – водителя выбросило на проезжую часть

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киевском районе Харькова, сообщила полиция Харьковской области.

4 февраля около 16:30 по улице Матюшенко водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и столкнулся с металлическим забором и бетонной опорой электросети.

Автомобиль двигался со стороны улицы Пушкинской в направлении улицы Шевченко. От столкновения машина опрокинулась, а мужчину выбросило из салона на проезжую часть.



От полученных телесных повреждений 42-летний водитель скончался на месте.