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В Харькове произошло смертельное ДТП – водителя выбросило на проезжую часть

Общество 20:25   05.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове произошло смертельное ДТП – водителя выбросило на проезжую часть

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киевском районе Харькова, сообщила полиция Харьковской области.

4 февраля около 16:30 по улице Матюшенко водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и столкнулся с металлическим забором и бетонной опорой электросети.

Автомобиль двигался со стороны улицы Пушкинской в направлении улицы Шевченко. От столкновения машина опрокинулась, а мужчину выбросило из салона на проезжую часть.

От полученных телесных повреждений 42-летний водитель скончался на месте.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 20:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киевском районе Харькова, сообщила полиция Харьковской области.".