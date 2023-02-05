В Харькове произошло смертельное ДТП – водителя выбросило на проезжую часть
Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киевском районе Харькова, сообщила полиция Харьковской области.
4 февраля около 16:30 по улице Матюшенко водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и столкнулся с металлическим забором и бетонной опорой электросети.
Автомобиль двигался со стороны улицы Пушкинской в направлении улицы Шевченко. От столкновения машина опрокинулась, а мужчину выбросило из салона на проезжую часть.
От полученных телесных повреждений 42-летний водитель скончался на месте.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 20:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киевском районе Харькова, сообщила полиция Харьковской области.".