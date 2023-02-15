В поселке под Харьковом эксгумировали тело пенсионера, попавшего под обстрел

15 февраля в поселке Лесное Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.

Пенсионер попал под вражеский обстрел и получил минно-взрывную травму. От полученных травм он погиб на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области