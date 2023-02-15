В поселке под Харьковом эксгумировали тело пенсионера, попавшего под обстрел
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
15 февраля в поселке Лесное Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.
Пенсионер попал под вражеский обстрел и получил минно-взрывную травму. От полученных травм он погиб на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 февраля в поселке Лесное Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.".