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В поселке под Харьковом эксгумировали тело пенсионера, попавшего под обстрел

Происшествия 17:18   15.02.2023
Елена Нагорная
В поселке под Харьковом эксгумировали тело пенсионера, попавшего под обстрел Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

15 февраля в поселке Лесное Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.

Пенсионер попал под вражеский обстрел и получил минно-взрывную травму. От полученных травм он погиб на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 февраля в поселке Лесное Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.".