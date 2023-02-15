У селищі під Харковом ексгумували тіло пенсіонера, який потрапив під обстріл
15 лютого у селищі Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у квітні минулого року загинув унаслідок агресії РФ.
Пенсіонер потрапив під ворожий обстріл та отримав мінно-вибухову травму. Від отриманих травм він загинув на місці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 лютого у селищі Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у квітні минулого року загинув унаслідок агресії РФ.".