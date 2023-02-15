У селищі під Харковом ексгумували тіло пенсіонера, який потрапив під обстріл

15 лютого у селищі Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у квітні минулого року загинув унаслідок агресії РФ.

Пенсіонер потрапив під ворожий обстріл та отримав мінно-вибухову травму. Від отриманих травм він загинув на місці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області