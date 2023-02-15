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У селищі під Харковом ексгумували тіло пенсіонера, який потрапив під обстріл

Події 17:18   15.02.2023
Олена Нагорна
У селищі під Харковом ексгумували тіло пенсіонера, який потрапив під обстріл

15 лютого у селищі Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у квітні минулого року загинув унаслідок агресії РФ.

Пенсіонер потрапив під ворожий обстріл та отримав мінно-вибухову травму. Від отриманих травм він загинув на місці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 17:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 лютого у селищі Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у квітні минулого року загинув унаслідок агресії РФ.".