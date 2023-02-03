Потрапив під обстріл. На Харківщині в Ізюмі ексгумували тіло чоловіка

39-річний чоловік під час обстрілу армії рф отримав травми несумісні з життям, повідомила поліція Харківської області.

17 травня 2022 року мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на цвинтарі.

2 лютого слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ексгумували тіло загиблого та направили його на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.