Потрапив під обстріл. На Харківщині в Ізюмі ексгумували тіло чоловіка
39-річний чоловік під час обстрілу армії рф отримав травми несумісні з життям, повідомила поліція Харківської області.
17 травня 2022 року мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на цвинтарі.
2 лютого слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ексгумували тіло загиблого та направили його на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 15:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний чоловік під час обстрілу армії рф отримав травми несумісні з життям, повідомила поліція Харківської області.".