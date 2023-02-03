Попал под обстрел. На Харьковщине в Изюме эксгумировали тело мужчины
39-летний мужчина во время обстрела армии рф получил травмы несовместимые с жизнью, сообщила полиция Харьковской области.
17 мая 2022 года житель города Изюм ехал на автомобиле мимо церкви и попал под обстрел. На следующий день родители и жена похоронили его на кладбище.
2 февраля следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело погибшего и направили его на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 15:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина во время обстрела армии рф получил травмы несовместимые с жизнью, сообщила полиция Харьковской области.".