Попал под обстрел. На Харьковщине в Изюме эксгумировали тело мужчины

39-летний мужчина во время обстрела армии рф получил травмы несовместимые с жизнью, сообщила полиция Харьковской области.

17 мая 2022 года житель города Изюм ехал на автомобиле мимо церкви и попал под обстрел. На следующий день родители и жена похоронили его на кладбище.

2 февраля следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело погибшего и направили его на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство.