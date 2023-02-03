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Попал под обстрел. На Харьковщине в Изюме эксгумировали тело мужчины

Общество 15:47   03.02.2023
Оксана Якушко
Попал под обстрел. На Харьковщине в Изюме эксгумировали тело мужчины

39-летний мужчина во время обстрела армии рф получил травмы несовместимые с жизнью, сообщила полиция Харьковской области.

17 мая 2022 года житель города Изюм ехал на автомобиле мимо церкви и попал под обстрел. На следующий день родители и жена похоронили его на кладбище.

2 февраля следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело погибшего и направили его на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 15:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина во время обстрела армии рф получил травмы несовместимые с жизнью, сообщила полиция Харьковской области.".