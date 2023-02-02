Расстрел эвакуационных автобусов на Харьковщине: эксгумировали еще одну жертву

Правоохранители продолжают собирать доказательства преступлений российских оккупантов, совершенных на Харьковщине.

«В пгт Боровая Изюмского района 1 февраля прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело 59-летней женщины. Это еще одна жертва трагедии, произошедшей 14 апреля прошлого года в Боровой. В тот день российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями, которые ехали в свои дома в Луганской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, российские военные обстреляли колонну с мирными жителями Боровой из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Следователи уже допросили шестерых спасателей и трех местных жителей — свидетелей преступления.

«Тело погибшей женщины направлено на проведение соответствующих экспертных исследований», — проинформировали в прокуратуре.