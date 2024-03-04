В селе на Харьковщине собаки нашли кости человека: подробности от полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области
В селе Студенок Изюмского района обнаружили останки человека, полиция устанавливает личность погибшего.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром 2 марта получили сообщение от старосты села о том, что собаки обнаружили кости человека. Следователи и ДНК-лаборатория провели осмотр места происшествия и эксгумировали тело. По предварительным данным, останки могут принадлежать жителю села Студенок, который считается безвестно пропавшим со времен оккупации. Вероятно, преступление произошло в 2022 году.
Для установления личности погибшего и причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, кости, останки, погибший, полиция, собаки, тело, харьковщина, эксгумация;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 17:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Студенок Изюмского района обнаружили останки человека, полиция устанавливает личность погибшего.".