В селе на Харьковщине собаки нашли кости человека: подробности от полиции

В селе Студенок Изюмского района обнаружили останки человека, полиция устанавливает личность погибшего.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром 2 марта получили сообщение от старосты села о том, что собаки обнаружили кости человека. Следователи и ДНК-лаборатория провели осмотр места происшествия и эксгумировали тело. По предварительным данным, останки могут принадлежать жителю села Студенок, который считается безвестно пропавшим со времен оккупации. Вероятно, преступление произошло в 2022 году.

Для установления личности погибшего и причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.