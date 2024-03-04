У селі на Харківщині собаки знайшли кістки людини: подробиці від поліції

У селі Студенок Ізюмського району виявили останки людини, поліція встановлює особу загиблого.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вранці 2 березня отримали повідомлення від старости села про те, що собаки знайшли кістки людини. Слідчі та ДНК-лабораторія провели огляд місця події та ексгумували тіло. За попередніми даними, останки можуть належати мешканцю села Студенок, який вважається безвісно зниклим із часів окупації. Ймовірно, злочин стався в 2022 році.

Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.