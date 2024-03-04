У селі на Харківщині собаки знайшли кістки людини: подробиці від поліції
Фото: ГУНП в Харківській області
У селі Студенок Ізюмського району виявили останки людини, поліція встановлює особу загиблого.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вранці 2 березня отримали повідомлення від старости села про те, що собаки знайшли кістки людини. Слідчі та ДНК-лабораторія провели огляд місця події та ексгумували тіло. За попередніми даними, останки можуть належати мешканцю села Студенок, який вважається безвісно зниклим із часів окупації. Ймовірно, злочин стався в 2022 році.
Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 17:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Студенок Ізюмського району виявили останки людини, поліція встановлює особу загиблого.".