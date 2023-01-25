Расстрел эвакуационных автобусов на Харьковщине: установили минимум 9 погибших

Полиция и прокуратура Харьковской области сообщили, что собирают доказательства по делу об обстреле эвакуационных автобусов в первый день оккупации армией РФ Боровой.

«Российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями. Люди ехали в свои дома в Луганской области. Враг коварно, цинично и целеустремленно начал стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. Сейчас установлена гибель минимум девяти человек: они сгорели заживо в автобусе. Также установлено, что тринадцать человек спаслись и были доставлены в местную больницу», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В полиции уточнили, что изъяли останки погибших и осмотрели сгоревшие авто.

«Точное количество похороненных людей будет установлено после проведения ряда экспертиз», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о действиях российских захватчиков 14 апреля.

«Они сначала пропустили легковые автомобили, но два микроавтобуса, которые двигались в колонне, были расстреляны. Все видели, что это были гражданские, – рассказал Сергей Болвинов. – Расстрел произошел с использованием крупнокалиберных пулеметов, установленных на БТР, а затем достреливали огнестрельным оружием – автоматами Калашникова».

На месте нашлись и свидетели трагедии. Водитель пожарного автомобиля Андрей Савченко был на дежурстве в этот день и видел расстрел гражданских. Говорит, из-за большого количества вражеской техники не могли добраться до раненых, но все же пробились — и вывезли их в местную больницу.

«Мы думали какая-то техника им не понравилась или испугались военной техники, но здесь военной техники не было. Они тупо расстреляли два гражданских автобуса», — подчеркнул Савченко.

Останки погибших смогли предать земле лишь спустя месяц. Об этом рассказал местный житель Александр Деревнин. По его словам, хоронить останки долгое время не разрешали оккупационные власти.

» Их хотели люди похоронить, но местная власть не давала разрешение на погребение и около месяца они там находились, 11 мая я их обнаружил, и с друзьями на кладбище их похоронили», — поделился Деревнин.

24 января на кладбище в Боровой следователи и эксперты изъяли останки погибших и их личные вещи. Их вместе с вещдоками отправят на экспертизы. Сергей Болвинов сообщил, что личности погибших будут устанавливать с помощью анализов ДНК.

По факту открыто уголовное производство — за нарушение законов и обычаев войны.