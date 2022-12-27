Полиция Харьковщины разыскивает 5-летнего мальчика, выжившего после расстрела
Полиция устанавливает местонахождение 5-летнего мальчика, который уцелел после расстрела автоколонны возле Купянска.
Отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области разыскивает Ярослава Майгура, 2017 года рождения.
После начала войны ребенок из Харькова вместе со своими родителями в апреле 2022 года переехал в поселок Купянск-Узловой. В сентябре на автодороге между пгт Купянск-Узловой и с. Куриловка враг расстрелял гражданскую колонну, на месте от обстрела умерли мать и отец ребенка. Мальчика забрал крестный отец. Но в настоящее время местонахождение ребенка не нашли.
Приметы ребенка: на вид 4-6 лет, худощавого телосложения, светлые короткие волосы.
Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в отдел полиции №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Мерефа, ул. Днепровская, 211 или по телефону 102, 050-728-20-81.
Читайте также: Малыш, выживший в расстреле автоколонны на Харьковщине, чувствует себя хорошо
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция Харьковщины разыскивает 5-летнего мальчика, выжившего после расстрела»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 13:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает местонахождение 5-летнего мальчика, который уцелел после расстрела автоколонны возле Купянска.".