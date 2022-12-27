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Поліція Харківщини розшукує 5-річного хлопчика, який вижив після розстрілу

Суспільство 13:43   27.12.2022
Оксана Якушко
Поліція Харківщини розшукує 5-річного хлопчика, який вижив після розстрілу

Поліція встановлює місцезнаходження 5-річного хлопчика, який уцілів після розстрілу автоколони біля Куп’янська.

Відділ поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розшукує Ярослава Майгура, 2017 року народження.

Після початку війни дитина з Харкова разом із своїми батьками у квітні 2022 року переїхали до селища Куп’янськ-Вузловий. У вересні на автодорозі між смт Куп’янськ-Вузловий та с. Курилівка ворог розстріляв колону цивільних, на місці від обстрілу померли мати та батько дитини. Хлопчика забрав хрещений батько. Але на цей час місцезнаходження дитини не знайшли.

Прикмети дитини: на вигляд 4-6 років, худорлявої статури, світле коротке волосся.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в

Харківській області за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 211 або за телефонами 102, 050-728-20-81.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 13:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює місцезнаходження 5-річного хлопчика, який уцілів після розстрілу автоколони біля Куп’янська.".