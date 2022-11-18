Малюк, виживший під час розстрілу автоколони на Харківщині, почувається добре

Прокурори Харківської області спільно з колегами з Тернопільської області завітали до хлопчика, який вцілів під час розстрілу автоколони поблизу села Курилівка.

Його батьки загинули під час обстрілу колони. Нині дитина живе із бабусею. Хлопчик перебуває у безпеці та почувається добре.

Гості привезли сім’ї необхідні речі, зібрані прокурорами Тернопілля та Харківщини: ліки, теплий одяг, підгузки, дитяче харчування, побутову хімію.

Нагадаємо, 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили колону із шести автомобілів, яку розстріляли з Росії. Тоді загинули 26 людей.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом порушення та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).