Малюк, виживший під час розстрілу автоколони на Харківщині, почувається добре
Прокурори Харківської області спільно з колегами з Тернопільської області завітали до хлопчика, який вцілів під час розстрілу автоколони поблизу села Курилівка.
Його батьки загинули під час обстрілу колони. Нині дитина живе із бабусею. Хлопчик перебуває у безпеці та почувається добре.
Гості привезли сім’ї необхідні речі, зібрані прокурорами Тернопілля та Харківщини: ліки, теплий одяг, підгузки, дитяче харчування, побутову хімію.
Нагадаємо, 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили колону із шести автомобілів, яку розстріляли з Росії. Тоді загинули 26 людей.
Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом порушення та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 13:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори Харківської області спільно з колегами з Тернопільської області завітали до хлопчика, який вцілів під час розстрілу автоколони поблизу села Курилівка.".