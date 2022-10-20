Розстріл автоколони під Куп’янськом: французи допомогли знайти важливі докази

У справі про розстріл автоколони з цивільними поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області російськими військовими наприкінці вересня призначено 27 судово-медичних та 8 судових молекулярно-генетичних експертиз.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він нагадав, що у фіксації вказаного військового злочину правоохоронцям допомагали експерти Національної жандармерії Франції.

“Завдяки допомозі французьких колег було оглянуто два автомобілі, на кузовах яких виявлено частини фугасних снарядів 30 мм та 45 мм, якими стріляють з гармат БМП-2, БРМ-ЗК “Рись”, що знаходяться на озброєнні армії РФ”, – констатував голова облпрокуратури.

Нагадаємо, що в автомобільній колоні слідували 48 мирних жителів, 26 з них загинули.