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Розстріл автоколони під Куп’янськом: французи допомогли знайти важливі докази

Події 21:50   20.10.2022
Олена Нагорна
Розстріл автоколони під Куп’янськом: французи допомогли знайти важливі докази

У справі про розстріл автоколони з цивільними поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області російськими військовими наприкінці вересня призначено 27 судово-медичних та 8 судових молекулярно-генетичних експертиз.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він нагадав, що у фіксації вказаного військового злочину правоохоронцям допомагали експерти Національної жандармерії Франції.

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“Завдяки допомозі французьких колег було оглянуто два автомобілі, на кузовах яких виявлено частини фугасних снарядів 30 мм та 45 мм, якими стріляють з гармат БМП-2, БРМ-ЗК “Рись”, що знаходяться на озброєнні армії РФ”, – констатував голова облпрокуратури.

Нагадаємо, що в автомобільній колоні слідували 48 мирних жителів, 26 з них загинули.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 21:50;

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