Розстріл автоколони під Куп’янськом: французи допомогли знайти важливі докази
У справі про розстріл автоколони з цивільними поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області російськими військовими наприкінці вересня призначено 27 судово-медичних та 8 судових молекулярно-генетичних експертиз.
Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Він нагадав, що у фіксації вказаного військового злочину правоохоронцям допомагали експерти Національної жандармерії Франції.
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“Завдяки допомозі французьких колег було оглянуто два автомобілі, на кузовах яких виявлено частини фугасних снарядів 30 мм та 45 мм, якими стріляють з гармат БМП-2, БРМ-ЗК “Рись”, що знаходяться на озброєнні армії РФ”, – констатував голова облпрокуратури.
Нагадаємо, що в автомобільній колоні слідували 48 мирних жителів, 26 з них загинули.Категорії: Події, Харків; Теги: автоколонна, куп'янск, прокуратура, Фильчаков, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розстріл автоколони під Куп’янськом: французи допомогли знайти важливі докази".