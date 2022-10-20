Live
  • Четверг 20.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.76
    • 🟢

Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики

Происшествия 21:50   20.10.2022
Елена Нагорная
Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики

В деле о расстреле автоколонны с гражданскими вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области в конце сентября назначено 27 судебно-медицинских и 8 судебных молекулярно-генетических экспертиз.

Об этом сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Он напомнил, что в фиксации указанного военного преступления правоохранителям помогали эксперты Национальной жандармерии Франции.

Читайте также: Французские эксперты покидают Харьковщину, ожидаются миссии Испании и Словакии

«Благодаря помощи французских коллег были осмотрены два автомобиля, на кузовах которых обнаружены части фугасных снарядов 30 мм и 45 мм, которыми стреляют из пушек БМП-2, БРМ-ЗК «Рысь», находящихся на вооружении армии РФ», — констатировал глава облпрокуратуры.

Напомним, что в автомобильной колонне следовали 48 мирных жителей, 26 из них погибли.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:21
1,5 тысячи жителей Харьковщины погибли и 2,5 тысячи ранены с начала войны
20:50
Уже 70%: вначале свет дают в освобожденных городах Харьковщины, затем в селах
20:31
Били током и пилили зубы: уже 22 пыточные обнаружили на Харьковщине (сюжет)
19:47
Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут
19:26
Экономия в Харькове: в метро отключили эскалаторы и уменьшили освещение

Вы читали новость: «Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 21:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики".