Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики

В деле о расстреле автоколонны с гражданскими вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области в конце сентября назначено 27 судебно-медицинских и 8 судебных молекулярно-генетических экспертиз.

Об этом сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Он напомнил, что в фиксации указанного военного преступления правоохранителям помогали эксперты Национальной жандармерии Франции.

«Благодаря помощи французских коллег были осмотрены два автомобиля, на кузовах которых обнаружены части фугасных снарядов 30 мм и 45 мм, которыми стреляют из пушек БМП-2, БРМ-ЗК «Рысь», находящихся на вооружении армии РФ», — констатировал глава облпрокуратуры.

Напомним, что в автомобильной колонне следовали 48 мирных жителей, 26 из них погибли.