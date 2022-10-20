Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики
В деле о расстреле автоколонны с гражданскими вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области в конце сентября назначено 27 судебно-медицинских и 8 судебных молекулярно-генетических экспертиз.
Об этом сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Он напомнил, что в фиксации указанного военного преступления правоохранителям помогали эксперты Национальной жандармерии Франции.
Читайте также: Французские эксперты покидают Харьковщину, ожидаются миссии Испании и Словакии
«Благодаря помощи французских коллег были осмотрены два автомобиля, на кузовах которых обнаружены части фугасных снарядов 30 мм и 45 мм, которыми стреляют из пушек БМП-2, БРМ-ЗК «Рысь», находящихся на вооружении армии РФ», — констатировал глава облпрокуратуры.
Напомним, что в автомобильной колонне следовали 48 мирных жителей, 26 из них погибли.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автоколонна, купянск, прокуратура, Фильчаков, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны под Купянском: французы помогли найти важные улики".