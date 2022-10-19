Французские эксперты покидают Харьковщину, ожидаются миссии Испании и Словакии
Французские эксперты во время пребывания в Харьковской области с 28 сентября по 18 октября исследовали 42 тела из массового захоронения в Изюме и расстрелянной автоколонны под Купянском.
Миссия французских экспертов первой исследовала тела погибших из эвакуационной колонны возле Купянска, рассказал генпрокурор Андрей Костин и отметил, что это является доказательством абсолютной открытости украинской стороны.
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«Третья миссия экспертов с 28 сентября по 18 октября помогала устанавливать причины смерти и идентифицировать погибших, тела которых были обнаружены во время эксгумации в местах массовых захоронений в деоккупированном Изюме. Также мы благодарны, что эксперты по собственной инициативе присоединились к осмотру погибших, обнаруженных 30 сентября в расстрелянной эвакуационной колонне вблизи села Куриловка Харьковской области», — сказал Костин.
Посол Этьен де Понсен отметил, что гордится тем, что Франция первой начала оказывать помощь украинским коллегам и передала уникальную лабораторию, которая сейчас находится в Изюме. Вторую лабораторию, по словам посла, Украине получит до конца текущего года.
Костин сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие экспертных миссий из Испании и Словакии.Категории: Политика, Харьков; Теги: генпрокуратура, костин, купянск, Харьков, эксперты; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Французские эксперты покидают Харьковщину, ожидаются миссии Испании и Словакии".