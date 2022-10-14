Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции

В дополнительном осмотре харьковскими правоохранителями места обстрела автоколонны с гражданскими вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области приняли участие эксперты Национальной жандармерии Франции.

Следственно-прокурорская группа совместно с французскими экспертами зафиксировала входные и выходные отверстия от обстрела в кузовах транспортных средств с целью установления вида вооружения, из которого оккупанты обстреляли колонну, и точного места, с которого вражеская армия открыла огонь, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

В дальнейшем будут назначены соответствующие комплексные экспертизы.

Как сообщалось, в результате расстрела оккупантами автоколонны в конце сентября погибли 25 человек, среди которых беременная женщина и 13 детей. 25-ю жертву — 75-летнюю женщину — прокуроры, следователи СБУ и полиции обнаружили в посадке 12 октября.