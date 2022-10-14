Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции
В дополнительном осмотре харьковскими правоохранителями места обстрела автоколонны с гражданскими вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области приняли участие эксперты Национальной жандармерии Франции.
Следственно-прокурорская группа совместно с французскими экспертами зафиксировала входные и выходные отверстия от обстрела в кузовах транспортных средств с целью установления вида вооружения, из которого оккупанты обстреляли колонну, и точного места, с которого вражеская армия открыла огонь, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
В дальнейшем будут назначены соответствующие комплексные экспертизы.
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Как сообщалось, в результате расстрела оккупантами автоколонны в конце сентября погибли 25 человек, среди которых беременная женщина и 13 детей. 25-ю жертву — 75-летнюю женщину — прокуроры, следователи СБУ и полиции обнаружили в посадке 12 октября.Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: автоколонна, купянск, прокуратура, расстрел, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции".