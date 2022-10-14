Live
  • Суббота 15.10.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции

Общество 21:05   14.10.2022
Елена Нагорная
Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции Фото: Харьковская облпрокуратура

В дополнительном осмотре харьковскими правоохранителями места обстрела автоколонны с гражданскими вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области приняли участие эксперты Национальной жандармерии Франции.

Следственно-прокурорская группа совместно с французскими экспертами зафиксировала входные и выходные отверстия от обстрела в кузовах транспортных средств с целью установления вида вооружения, из которого оккупанты обстреляли колонну, и точного места, с которого вражеская армия открыла огонь, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

В дальнейшем будут назначены соответствующие комплексные экспертизы.

Читайте также: Возможна месть: перевозчика, организовавшего автоколонну из Купянска, убили

Как сообщалось, в результате расстрела оккупантами автоколонны в конце сентября погибли 25 человек, среди которых беременная женщина и 13 детей. 25-ю жертву — 75-летнюю женщину — прокуроры, следователи СБУ и полиции обнаружили в посадке 12 октября.

Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:14
Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении
21:26
Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на Харьковщине
20:34
Терехов подтвердил, что днем все вражеские ракеты упали под Харьковом
19:38
Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)
19:00
«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины

Вы читали новость: «Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции".