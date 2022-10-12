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Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина

Происшествия 21:03   12.10.2022
Елена Нагорная
Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина Фото: Харьковская облпрокуратура

12 октября прокуроры, следователи СБУ и полиции провели дополнительный осмотр автоколонны вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области, которую военные РФ расстреляли в конце сентября, и обнаружили 25-ю жертву — 75-летнюю женщину.

Пенсионерка после обстрела автомобилей проползла около 200 метров в направлении поселка Купянск-Узловой и умерла в посадке. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители нашли вероятное место, откуда российские военные обстреляли колонну, и их документы. При этом отмечают, что их работа осложнена постоянными обстрелами со стороны армии РФ в указанном районе.

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Как сообщалось ранее, среди жертв — беременная женщина и 13 детей.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 21:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина".