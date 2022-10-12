Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина
Фото: Харьковская облпрокуратура
12 октября прокуроры, следователи СБУ и полиции провели дополнительный осмотр автоколонны вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области, которую военные РФ расстреляли в конце сентября, и обнаружили 25-ю жертву — 75-летнюю женщину.
Пенсионерка после обстрела автомобилей проползла около 200 метров в направлении поселка Купянск-Узловой и умерла в посадке. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители нашли вероятное место, откуда российские военные обстреляли колонну, и их документы. При этом отмечают, что их работа осложнена постоянными обстрелами со стороны армии РФ в указанном районе.
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Как сообщалось ранее, среди жертв — беременная женщина и 13 детей.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автоколонна, купянск, расстрел, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина".