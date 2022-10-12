Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина

12 октября прокуроры, следователи СБУ и полиции провели дополнительный осмотр автоколонны вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области, которую военные РФ расстреляли в конце сентября, и обнаружили 25-ю жертву — 75-летнюю женщину.

Пенсионерка после обстрела автомобилей проползла около 200 метров в направлении поселка Купянск-Узловой и умерла в посадке. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители нашли вероятное место, откуда российские военные обстреляли колонну, и их документы. При этом отмечают, что их работа осложнена постоянными обстрелами со стороны армии РФ в указанном районе.

Как сообщалось ранее, среди жертв — беременная женщина и 13 детей.