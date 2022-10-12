Розстріл автоколони на Куп’янщині: виявлено 25-ту жертву – літню жінку

12 жовтня прокурори, слідчі СБУ та поліції провели додатковий огляд автоколони поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області, яку військові РФ розстріляли наприкінці вересня, та виявили 25-ту жертву – 75-річну жінку.

Пенсіонерка після обстрілу автомобілів проповзла близько 200 метрів у напрямку селища Куп’янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлене на судово-медичну експертизу, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці знайшли ймовірне місце, звідки російські військові обстріляли колону та їхні документи. При цьому зазначають, що їхня робота ускладнена постійними обстрілами з боку армії РФ у вказаному районі.

Як повідомлялося раніше, серед жертв – вагітна жінка та 13 дітей.