Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції
У додатковому огляді харківськими правоохоронцями місця обстрілу автоколони з цивільними поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області взяли участь експерти Національної жандармерії Франції.
Слідчо-прокурорська група спільно з французькими експертами зафіксувала вхідні та вихідні отвори від обстрілу у кузовах транспортних засобів з метою встановлення виду озброєння, з якого окупанти обстріляли колону, та точного місця, з якого ворожа армія відкрила вогонь, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
Надалі будуть призначені відповідні комплексні експертизи.
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Як повідомлялося, в результаті розстрілу окупантами автоколони наприкінці вересня загинули 25 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей. 25-ту жертву – 75-річну жінку – прокурори, слідчі СБУ та поліції виявили у посадці 12 жовтня.Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: автоколонна, куп'янск, прокуратура, расстрел, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції".