Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції

У додатковому огляді харківськими правоохоронцями місця обстрілу автоколони з цивільними поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області взяли участь експерти Національної жандармерії Франції.

Слідчо-прокурорська група спільно з французькими експертами зафіксувала вхідні та вихідні отвори від обстрілу у кузовах транспортних засобів з метою встановлення виду озброєння, з якого окупанти обстріляли колону, та точного місця, з якого ворожа армія відкрила вогонь, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Надалі будуть призначені відповідні комплексні експертизи.

Як повідомлялося, в результаті розстрілу окупантами автоколони наприкінці вересня загинули 25 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей. 25-ту жертву – 75-річну жінку – прокурори, слідчі СБУ та поліції виявили у посадці 12 жовтня.