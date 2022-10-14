Live
  • Субота 15.10.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції

Події 21:05   14.10.2022
Олена Нагорна
Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції

У додатковому огляді харківськими правоохоронцями місця обстрілу автоколони з цивільними поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області взяли участь експерти Національної жандармерії Франції.

Слідчо-прокурорська група спільно з французькими експертами зафіксувала вхідні та вихідні отвори від обстрілу у кузовах транспортних засобів з метою встановлення виду озброєння, з якого окупанти обстріляли колону, та точного місця, з якого ворожа армія відкрила вогонь, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Надалі будуть призначені відповідні комплексні експертизи.

Читайте також:  Можлива помста: перевізника, який організував автоколону з Куп’янська, вбили

Як повідомлялося, в результаті розстрілу окупантами автоколони наприкінці вересня загинули 25 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей. 25-ту жертву – 75-річну жінку – прокурори, слідчі СБУ та поліції виявили у посадці 12 жовтня.

Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:14
Житель Харківщини воював у складі ПВК “Вагнер”, йому повідомили про підозру
21:26
Синєгубов підписав розпорядження про старт опалювального сезону на Харківщині
20:34
Терехов підтвердив, що вдень усі ворожі ракети впали під Харковом
19:38
Парк Горького привітав захисників і захисниць інсталяцією зі свічок (фото)
19:00
“Слава ЗСУ!”: у Харкові погасили марки до Дня захисників і захисниць України

Ви читали новину: «Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розстріл автоколони на Куп’янщині: на місці побували експерти з Франції".