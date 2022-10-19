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Експерти із Франції їдуть з Харківщини, очікуються місії Іспанії та Словаччини

Політика 20:37   19.10.2022
Олена Нагорна
Експерти із Франції їдуть з Харківщини, очікуються місії Іспанії та Словаччини

Французькі експерти під час перебування у Харківській області з 28 вересня по 18 жовтня дослідили 42 тіла з масового поховання в Ізюмі та розстріляної автоколони під Куп’янськом.

Місія французьких експертів першою дослідила тіла загиблих з евакуаційної колони біля Куп’янська, розповів генпрокурор Андрій Костін та зазначив, що це є доказом абсолютної відкритості української сторони.

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 “Третя місія експертів з 28 вересня по 18 жовтня допомагала встановлювати причини смерті та ідентифікувати загиблих, тіла яких були виявлені під час ексгумації в місцях масових захоронень в деокупованому Ізюмі. Також ми вдячні, що експерти за власною ініціативою долучились до огляду загиблих, виявлених 30 вересня у розстріляній евакуаційній колоні поблизу села Курилівка Харківської області”, – сказав Костін.

Посол Етьєн де Понсен зазначив, що пишається тим, що Франція першою почала надавати допомогу українським колегам та передала унікальну лабораторію, яка зараз перебуває в Ізюмі. Другу лабораторію, за словами посла, Україна отримає до кінця поточного року.

Костін повідомив, що найближчим часом очікується прибуття експертних місій із Іспанії та Словаччини.

Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 20:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерти із Франції їдуть з Харківщини, очікуються місії Іспанії та Словаччини".