Расстрел автоколонны под Купянском: обнаружили жертву и двух спасшихся (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что обнаружен еще один погибший в автоколонне, которую расстреляли под Купянском, — 19-летний парень.

«17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26 жертву зверского российского террора — 19-летнего юношу. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он был ранен, прошел около 1,5 км и скончался в посадке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

«Кроме того, установлено, что во время расстрела удалось спасти двоим деткам — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 года», — сообщили прокуроры.

Родители детей погибли. Малышей спасли прохожие.

«Благодаря прокурорам Харьковщины, которые обратились в Общество Красного Креста Украины, дети находятся в безопасности и переданы их родным бабушкам», — отметили в прокуратуре.