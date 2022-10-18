Расстрел автоколонны под Купянском: обнаружили жертву и двух спасшихся (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что обнаружен еще один погибший в автоколонне, которую расстреляли под Купянском, — 19-летний парень.
«17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26 жертву зверского российского террора — 19-летнего юношу. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он был ранен, прошел около 1,5 км и скончался в посадке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.
«Кроме того, установлено, что во время расстрела удалось спасти двоим деткам — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 года», — сообщили прокуроры.
Родители детей погибли. Малышей спасли прохожие.
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«Благодаря прокурорам Харьковщины, которые обратились в Общество Красного Креста Украины, дети находятся в безопасности и переданы их родным бабушкам», — отметили в прокуратуре.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автоколонна, жертвы, прокуратура, расстрел, тело; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 10:08;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел автоколонны под Купянском: обнаружили жертву и двух спасшихся (фото)".