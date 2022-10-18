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Расстрел автоколонны под Купянском: обнаружили жертву и двух спасшихся (фото)

Происшествия 10:08   18.10.2022
Алексей Наумов
Расстрел автоколонны под Купянском: обнаружили жертву и двух спасшихся (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что обнаружен еще один погибший в автоколонне, которую расстреляли под Купянском, — 19-летний парень.

«17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26 жертву зверского российского террора — 19-летнего юношу. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он был ранен, прошел около 1,5 км и скончался в посадке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

«Кроме того, установлено, что во время расстрела удалось спасти двоим деткам — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 года», — сообщили прокуроры.

Девочка спаслась в автоколонне под Купянском во время расстрела

Родители детей погибли. Малышей спасли прохожие.

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«Благодаря прокурорам Харьковщины, которые обратились в Общество Красного Креста Украины, дети находятся в безопасности и переданы их родным бабушкам», — отметили в прокуратуре.

Ребенок выжил при расстреле автоколонны под Купянском

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 10:08;

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