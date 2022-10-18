Розстріл автоколони під Куп’янськом: виявили жертву і двох врятованих (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили про те, що виявлено ще одного загиблого в автоколонні, яку розстріляли під Куп’янськом, – 19-річного хлопця.
“17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків на шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву звірячого російського терору — 19-річного юнака. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він був поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.
“Крім того, встановлено, що під час розстрілу вдалося врятуватися двом діткам – хлопчику 1,1 року та дівчинці, якій 5,5 року”, – повідомили прокурори.
Батьки дітей загинули. Малюків врятували перехожі.
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“Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулися до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та передані їхнім рідним бабусям”, – зазначили у прокуратурі.
Категорії: Події, Харків; Теги: автоколонна, жертви, прокуратура, расстрел, тело; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 10:08;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розстріл автоколони під Куп’янськом: виявили жертву і двох врятованих (фото)".