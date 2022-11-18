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Малыш, выживший в расстреле автоколонны на Харьковщине, чувствует себя хорошо

Общество 13:25   18.11.2022
Оксана Якушко
Малыш, выживший в расстреле автоколонны на Харьковщине, чувствует себя хорошо

Прокуроры Харьковской области совместно с коллегами из Тернопольской области посетили мальчика, который уцелел во время расстрела автоколонны вблизи села Куриловка.

Его родители погибли при обстреле колонны. Сейчас ребенок живет с бабушкой. Мальчик находится в безопасности и чувствует себя хорошо.

Гости привезли семье необходимые вещи, собранные прокурорами Тернопольщины и Харьковщины: лекарства, тёплая одежда, подгузники, детское питание, бытовая химия.

Напомним, 25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района правоохранители обнаружили колонну из шести автомобилей, которую расстреляли из России. Тогда погибли 26 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по факту нарушения и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 13:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры Харьковской области совместно с коллегами из Тернопольской области посетили мальчика, который уцелел во время расстрела автоколонны вблизи села Куриловка.".