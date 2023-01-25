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Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині: щонайменше 9 загиблих

Події 11:04   25.01.2023
Оксана Горун
Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині: щонайменше 9 загиблих

Поліція та прокуратура Харківської області повідомили, що збирають докази у справі про обстріл евакуаційних автобусів у перший день окупації армією РФ Борової.

Російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями. Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог підступно, цинічно та цілеспрямовано почав стріляти з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї по автобусах з людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб: вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У поліції уточнили, що вилучили останки загиблих і оглянули згорілі авто.

“Точну кількість похованих людей буде встановлено після проведення низки експертиз”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про дії російських загарбників 14 квітня.

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“Вони спочатку пропустили легкові автівки, але два мікроавтобуси, які рухалися в колонні, були розстріляні. Всі бачили, що це були цивільні,- розповів Сергій Болвінов. – Розстріл відбувся з використанням великокаліберних кулеметів, встановлених на БТР, а потім дострілювали вогнепальною зброєю – автоматами Калашнікова”.

Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині

На місці знайшлись і свідки трагедії. Водій пожежного автомобіля Андрій Савченко був на чергуванні цього дня та бачив розстріл цивільних. Каже, через велику кількість ворожої техніки не могли дістатися поранених, але все ж таки пробилися – і вивезли їх до місцевої лікарні.

“Ми думали, якась техніка їм не сподобалася або злякалися військової техніки, але тут військової техніки не було. Вони тупо розстріляли два цивільні автобуси”, – наголосив Савченко.

Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині 2

Останки загиблих змогли поховати лише через місяць. Про це розповів місцевий житель Олександр Деревнін. За його словами, ховати останки довгий час не дозволяла окупаційна влада.

“Їх хотіли люди поховати, але місцева влада не давала дозволу на поховання і близько місяця вони там перебували, 11 травня я їх виявив, і з друзями на цвинтарі їх поховали”, – сказав Деревнін.

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24 січня на цвинтарі в Боровій слідчі та експерти вилучили останки загиблих та їхні особисті речі. Їх разом із речовими доказами відправлять на експертизи. Сергій Болвінов повідомив, що особи загиблих встановлюватимуть за допомогою аналізів ДНК.

Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині 5

За фактом відкрито кримінальне провадження – за порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та прокуратура Харківської області повідомили, що збирають докази у справі про обстріл евакуаційних автобусів у перший день окупації армією РФ Борової".