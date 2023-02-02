Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині: ексгумували ще одну жертву
Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів російських окупантів, що були скоєні на Харківщині.
“У смт Борова Ізюмського району 1 лютого прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП у Харківській області ексгумували тіло 59-річної жінки. Це ще одна жертва трагедії, що сталась 14 квітня минулого року у Боровій. У той день російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями, які їхали до своїх домівок у Луганській області”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За інформацією прокурорів, російські військові обстріляли колону з мирними жителями Борової з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Слідчі вже допитали шістьох рятувальників та трьох місцевих мешканців – свідків злочину.
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“Тіло загиблої жінки спрямоване на проведення відповідних експертних досліджень”, – поінформували у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів російських окупантів, що були скоєні на Харківщині".