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Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині: ексгумували ще одну жертву

Події 11:14   02.02.2023
Оксана Горун
Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині: ексгумували ще одну жертву

Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів російських окупантів, що були скоєні на Харківщині.

“У смт Борова Ізюмського району 1 лютого прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП у Харківській області ексгумували тіло 59-річної жінки. Це ще одна жертва трагедії, що сталась 14 квітня минулого року у Боровій. У той день російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями, які їхали до своїх домівок у Луганській області”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, російські військові обстріляли колону з мирними жителями Борової з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Слідчі вже допитали шістьох рятувальників та трьох місцевих мешканців – свідків злочину.

Ексгумація жертви російських окупантів на Харківщині 2

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“Тіло загиблої жінки спрямоване на проведення відповідних експертних досліджень”, – поінформували у прокуратурі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів російських окупантів, що були скоєні на Харківщині".