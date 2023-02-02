Розстріл евакуаційних автобусів на Харківщині: ексгумували ще одну жертву

Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів російських окупантів, що були скоєні на Харківщині.

“У смт Борова Ізюмського району 1 лютого прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП у Харківській області ексгумували тіло 59-річної жінки. Це ще одна жертва трагедії, що сталась 14 квітня минулого року у Боровій. У той день російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями, які їхали до своїх домівок у Луганській області”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, російські військові обстріляли колону з мирними жителями Борової з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Слідчі вже допитали шістьох рятувальників та трьох місцевих мешканців – свідків злочину.

“Тіло загиблої жінки спрямоване на проведення відповідних експертних досліджень”, – поінформували у прокуратурі.