Доповз до дачі та помер. 55-річного чоловіка росіяни катували під Харковом
На Дергачівщині правоохоронці ексгумували труп мирного жителя, якого катували російські військовослужбовці, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У березні минулого року 55-річного чоловіка, який намагався втекти від окупації, затримали російські військові і піддавали тортурам і катуванню.
1 квітня він зміг втекти і доповзти до садового товариства поблизу села Питомник. Там перебував охоронець, який намагався врятувати чоловіка.
Наступного дня він отриманих травм потерпілий помер.
29 вересня 2023 року прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчим Нацполіції проведели ексгумацію.
Для встановлення причини смерті труп направили до ХОБСМЕ.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).
Читайте також: На Ізюмщині ексгумували тіло пенсіонерки, яка загинула від авіаудару росіян
Новини за темою:
Ви читали новину: «Доповз до дачі та помер. 55-річного чоловіка росіяни катували під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 19:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Дергачівщині правоохоронці ексгумували труп мирного жителя, якого катували російські військовослужбовці, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".