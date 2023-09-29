Дополз до дачи и умер. 55-летнего мужчину россияне пытали под Харьковом

На Дергачевщине правоохранители эксгумировали труп мирного жителя, которого пытали российские военнослужащие, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В марте прошлого года 55-летнего мужчину, пытавшегося уехать из оккупации, задержали российские военные и подвергали пыткам.

1 апреля он смог сбежать и доползти до дач вблизи села Питомник. Там находился охранник, пытавшийся спасти мужчину.

На следующий день он полученных травм пострадавший скончался.

29 сентября 2023 года прокурор Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователем Нацполиции провел эксгумацию.

Для установления причины смерти труп направили в ХОБСМЕ.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом (ч. 2 ст. 438 УК Украины).