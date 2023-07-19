На Изюмщине эксгумировали тело пенсионерки, погибшей от авиаудара россиян

19 июля в селе Дмитровка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летней местной жительницы.

Пожилая женщина погибла в начале апреля 2022 года в результате вражеского авиаудара, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.