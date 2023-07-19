На Изюмщине эксгумировали тело пенсионерки, погибшей от авиаудара россиян
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
19 июля в селе Дмитровка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летней местной жительницы.
Пожилая женщина погибла в начале апреля 2022 года в результате вражеского авиаудара, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля в селе Дмитровка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 81-летней местной жительницы.".