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Расстрел авто с гражданским на Харьковщине: правоохранители эксгумировали тело

Общество 19:04   20.06.2023
Елена Нагорная
Расстрел авто с гражданским на Харьковщине: правоохранители эксгумировали тело Фото: Харьковская облпрокуратура

20 июня в городе Балаклея Харьковской области эксгумировали тело местного жителя, погибшего 26 февраля прошлого года. Тогда российские военные открыли огонь по его авто из стрелкового оружия.

54-летний мужчина ехал на своем автомобиле, а оккупанты сидели в лесопосадке между селом Яковенково и Балаклеей. Россияне открыли огонь по машине, понимая, что за рулем гражданский, пишет Харьковская областная прокуратура.

Пуля попала мужчине в голову — он погиб на месте.

Впоследствии тело мужчины нашел его сын. Он похоронил отца на кладбище в Балаклее.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июня в городе Балаклея Харьковской области эксгумировали тело местного жителя, погибшего 26 февраля прошлого года. Тогда российские военные открыли огонь по его авто из стрелкового оружия.".