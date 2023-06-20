Расстрел авто с гражданским на Харьковщине: правоохранители эксгумировали тело
Фото: Харьковская облпрокуратура
20 июня в городе Балаклея Харьковской области эксгумировали тело местного жителя, погибшего 26 февраля прошлого года. Тогда российские военные открыли огонь по его авто из стрелкового оружия.
54-летний мужчина ехал на своем автомобиле, а оккупанты сидели в лесопосадке между селом Яковенково и Балаклеей. Россияне открыли огонь по машине, понимая, что за рулем гражданский, пишет Харьковская областная прокуратура.
Пуля попала мужчине в голову — он погиб на месте.
Впоследствии тело мужчины нашел его сын. Он похоронил отца на кладбище в Балаклее.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июня в городе Балаклея Харьковской области эксгумировали тело местного жителя, погибшего 26 февраля прошлого года. Тогда российские военные открыли огонь по его авто из стрелкового оружия.".