Расстрел авто с гражданским на Харьковщине: правоохранители эксгумировали тело

20 июня в городе Балаклея Харьковской области эксгумировали тело местного жителя, погибшего 26 февраля прошлого года. Тогда российские военные открыли огонь по его авто из стрелкового оружия.

54-летний мужчина ехал на своем автомобиле, а оккупанты сидели в лесопосадке между селом Яковенково и Балаклеей. Россияне открыли огонь по машине, понимая, что за рулем гражданский, пишет Харьковская областная прокуратура.

Пуля попала мужчине в голову — он погиб на месте.

Впоследствии тело мужчины нашел его сын. Он похоронил отца на кладбище в Балаклее.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).