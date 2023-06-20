Розстріл авто з цивільним на Харківщині: правоохоронці ексгумували тіло
20 червня у місті Балаклія Харківської області ексгумували тіло місцевого жителя, який загинув 26 лютого минулого року. Тоді російські військові відкрили вогонь по його авто зі стрілецької зброї.
54-річний чоловік їхав на своєму автомобілі, а окупанти сиділи в лісопосадці між селом Яковенкове та Балаклією. Росіяни відкрили вогонь по машині, розуміючи, що за кермом цивільний, пише Харківська обласна прокуратура.
Куля влучила чоловікові в голову – він загинув на місці.
Згодом тіло чоловіка знайшов його син. Він поховав батька на цвинтарі у Балаклії.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Ви читали новину: «Розстріл авто з цивільним на Харківщині: правоохоронці ексгумували тіло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 19:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 червня у місті Балаклія Харківської області ексгумували тіло місцевого жителя, який загинув 26 лютого минулого року. Тоді російські військові відкрили вогонь по його авто зі стрілецької зброї.".