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Розстріл авто з цивільним на Харківщині: правоохоронці ексгумували тіло

Суспільство 19:04   20.06.2023
Олена Нагорна
Розстріл авто з цивільним на Харківщині: правоохоронці ексгумували тіло

20 червня у місті Балаклія Харківської області ексгумували тіло місцевого жителя, який загинув 26 лютого минулого року. Тоді російські військові відкрили вогонь по його авто зі стрілецької зброї.

54-річний чоловік їхав на своєму автомобілі, а окупанти сиділи в лісопосадці між селом Яковенкове та Балаклією. Росіяни відкрили вогонь по машині, розуміючи, що за кермом цивільний, пише Харківська обласна прокуратура.

Куля влучила чоловікові в голову – він загинув на місці.

Згодом тіло чоловіка знайшов його син. Він поховав батька на цвинтарі у Балаклії.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 19:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 червня у місті Балаклія Харківської області ексгумували тіло місцевого жителя, який загинув 26 лютого минулого року. Тоді російські військові відкрили вогонь по його авто зі стрілецької зброї.".