Розстріл авто з цивільним на Харківщині: правоохоронці ексгумували тіло

20 червня у місті Балаклія Харківської області ексгумували тіло місцевого жителя, який загинув 26 лютого минулого року. Тоді російські військові відкрили вогонь по його авто зі стрілецької зброї.

54-річний чоловік їхав на своєму автомобілі, а окупанти сиділи в лісопосадці між селом Яковенкове та Балаклією. Росіяни відкрили вогонь по машині, розуміючи, що за кермом цивільний, пише Харківська обласна прокуратура.

Куля влучила чоловікові в голову – він загинув на місці.

Згодом тіло чоловіка знайшов його син. Він поховав батька на цвинтарі у Балаклії.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).