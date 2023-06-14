Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка

14 червня у селищі Питомник правоохоронці ексгумували тіло 64-річного чоловіка, який наприкінці квітня минулого року загинув внаслідок влучання ракети у його дім.

За даними Харківської обласної прокуратури, 29 квітня минулого року російські військові завдали ракетний удар по селищу Питомник.

Ворожа ракета влучила на території житлового будинку, де на той час перебував чоловік. Він помер на місці.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).