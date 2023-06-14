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Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка

Події 13:54   14.06.2023
Вікторія Яковенко
Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка Фото: Харківська обласна прокуратура

14 червня у селищі Питомник правоохоронці ексгумували тіло 64-річного чоловіка, який наприкінці квітня минулого року загинув внаслідок влучання ракети у його дім.

За даними Харківської обласної прокуратури, 29 квітня минулого року російські військові завдали ракетний удар по селищу Питомник.

Ворожа ракета влучила на території житлового будинку, де на той час перебував чоловік. Він помер на місці.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 13:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 червня у селищі Питомник правоохоронці ексгумували тіло 64-річного чоловіка, який наприкінці квітня минулого року загинув внаслідок влучання ракети у його дім.".