В селищі Слатине ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу РФ
Фото: ГУНП в Харківській області
У селищі Слатине Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 55-річного чоловіка, який загинув у травні минулого року внаслідок ворожого обстрілу.
Чоловіка місцеві мешканці поховали на галявині неподалік від житлових будинків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
«Слідчі провели огляд, вилучили тіло 55-річного загиблого та направили на проведення судово-медичної експертизи», – розповіли в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Слатине Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 55-річного чоловіка, який загинув у травні минулого року внаслідок ворожого обстрілу.".