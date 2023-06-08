В селищі Слатине ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу РФ

У селищі Слатине Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 55-річного чоловіка, який загинув у травні минулого року внаслідок ворожого обстрілу.

Чоловіка місцеві мешканці поховали на галявині неподалік від житлових будинків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Слідчі провели огляд, вилучили тіло 55-річного загиблого та направили на проведення судово-медичної експертизи», – розповіли в поліції.

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