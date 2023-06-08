В поселке Слатино эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела РФ
Фото: ГУНП в Харьковской области
В поселке Слатино Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 55-летнего мужчины, погибшего в мае прошлого года в результате вражеских обстрелов.
Мужчину местные жители похоронили на лужайке недалеко от жилых домов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Следователи провели осмотр, изъяли тело 55-летнего погибшего и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слатино Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 55-летнего мужчины, погибшего в мае прошлого года в результате вражеских обстрелов.".