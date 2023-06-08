Live
  • Четверг 08.06.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

В поселке Слатино эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела РФ

Общество 15:27   08.06.2023
Виктория Яковенко
В поселке Слатино эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела РФ Фото: ГУНП в Харьковской области

В поселке Слатино Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 55-летнего мужчины, погибшего в мае прошлого года в результате вражеских обстрелов.

Мужчину местные жители похоронили на лужайке недалеко от жилых домов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Следователи провели осмотр, изъяли тело 55-летнего погибшего и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.

Читайте также: 25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
08.06.2023
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
08.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций
Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций
08.06.2023
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
08.06.2023
На Днепре массово гибнет рыба из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
На Днепре массово гибнет рыба из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
08.06.2023
25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года
25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года
08.06.2023

Новости по теме:

12:42
Купальный сезон: в Харькове подготовили 5 пляжей, почти все открылись – ГСЧС
11:36
Подрыв Каховской ГЭС: РФ сравнили с алкоголиком, которого выставляют из дому
11:16
Российская элита в унынии по поводу перспектив войны — Bloomberg
11:15
Воины харьковской 92 ОМБр дроном уничтожили вражеский БТР (видео)
16:51
Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В поселке Слатино эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слатино Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 55-летнего мужчины, погибшего в мае прошлого года в результате вражеских обстрелов.".